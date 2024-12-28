السودان.. امتحانات الثانوية تنطلق اليوم بعد التوقف سنتين بسبب الحرب

شفق نيوز/ تبدأ بعد، ظهر يوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية في السودان، بعد توقف دام سنتين بسبب اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأعلنت وزارة التعليم انطلاق الامتحانات في عدد من المراكز داخل وخارج السودان، ويؤديها نحو 350 ألف طالب وطالبة، فيما يتغيب عنها حوالي 150 ألفا.

واتهمت الحكومة السودانية قوات الدعم السريع بإعاقة إقامة الامتحانات في 8 ولايات من بين 18 ولاية، وحرمان الطلاب من حقهم في التعليم، معتبرة أن ذلك يعد "انتهاكا لحقوق الإنسان".

ويشهد السودان حربًا مستمرة منذ 20 شهرا، أسفرت عن مقتل أكثر من 24,000 شخص وتشريد أكثر من 14 مليوناً، أي حوالي 30% من السكان، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

ويُقدر أن حوالي 3.2 ملايين سوداني فروا إلى الدول المجاورة، بما في ذلك تشاد ومصر وجنوب السودان.

وبدأت الحرب في أبريل 2023 عندما تحولت التوترات طويلة الأمد بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى قتال علني في العاصمة الخرطوم، ثم امتدت إلى مناطق حضرية أخرى وإلى إقليم دارفور الغربي.

وتخلل هذا النزاع ارتكاب فظائع، بما في ذلك عمليات قتل واغتصاب ذات دوافع عرقية، حسب بيانات أممية وحقوقية، كما تحقق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في السودان.

ويتبادل الطرفان بشكل متواصل الاتهامات بشأن ارتكاب انتهاكات.