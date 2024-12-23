السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا، ومضيها في تهيئة القوانين والتشريعات التي تخدم استكمال بناء الدولة.

جاء ذلك خلال زيارته الى المبنى الجديد للمحكمة الاتحادية العليا، حيث التقى رئيس المحكمة جاسم محمد عبود، وأعضاء هيئة المحكمة، بحضور؛ مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه ورد لوكالة شفق نيوز.

وتجوّل السوداني في أروقة وقاعات المبنى الجديد ومرافقه، حيث أكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا، واستمرارها في بذل الجهود نحو التنسيق الكامل في عمل السلطتين التنفيذية والقضائية، من اجل ترسيخ سيادة القانون، وبسط الأمن والاستقرار في مختلف نواحي الحياة السياسية والاجتماعية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى مضي الحكومة، بالتعاون مع السلطة التشريعية، في تهيئة القوانين والتشريعات التي تخدم استكمال بناء الدولة وتسهم في تنفيذ البرنامج الحكومي التنموي، وتؤسس لنهضة اقتصادية وخدمية ضرورية، بدأ المواطن في تلمّس نتائجها، وتفتح الأبواب نحو توسعة الشراكات الدولية المثمرة لصالح العراق.