السلطة السورية تشكر العراق ودولاً على استئناف بعثاتها الدبلوماسية في دمشق

شفق نيوز/ قدمت السلطة السورية المؤقتة، اليوم الخميس، شكرها للدول التي استأنفت بعثاتها الدبلوماسية في دمشق، مؤكدة تقديرها للدور الإيجابي الذي لعبته هذه الدول في دعم العلاقات مع سوريا.

وجاء في تصريح صدر عن وزارة الإعلام في الحكومة السورية المؤقتة، "نتقدم بالشكر والامتنان لكل من جمهورية مصر العربية، جمهورية العراق، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة البحرين، سلطنة عمان، والجمهورية الإيطالية على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق."

وأضافت الوزارة أن الحكومة السورية تلقت وعوداً مباشرة من كل من دولة قطر وتركيا بإعادة افتتاح سفاراتهما في سوريا"، مشيرة إلى أن "الشعب السوري لن ينسى هذه المواقف المشرفة، وسنعمل على بناء علاقات طيبة مع كل الدول التي تحترم إرادة الشعب السوري وسيادة الدولة ووحدة أراضيها".

ورفعت السفارة السورية في العاصمة العراقية بغداد العلم السوري الجديد، إيذانًا بتغير المشهد السياسي في سوريا، وذلك بعد يومين من سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول 2024.

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان الحكومة الانتقالية في دمشق اعتماد العلم الجديد كرمز لمرحلة ما بعد النظام السابق.