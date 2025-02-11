السلطات الإيطالية توجه ضربة قوية لـ"عشيرة كوزا نوسترا"

شفق نيوز/ ذكرت وسائل إعلام غربية، يوم الثلاثاء، أن ضباط إنفاذ القانون في إيطاليا، اعتقلوا نحو 130 شخصاً في إطار عملية ضد عصابات المافيا الصقلية.

وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في منشور لها على منصة "إكس"، أن العملية كانت "ضربة قوية" لعشيرة المافيا الصقلية "كوزا نوسترا".

وتشير تقارير وسائل الإعلام إلى أن "كوزا نوسترا" في الوقت الحاضر، لا تستخدم فقط الأساليب التي تم تطويرها في القرن الماضي لتنسيق أنشطتها، بل أنها تستخدم بنشاط التقنيات الحديثة كالعملات المشفرة على سبيل المثال.

وتلاحظ الشرطة، أن "كوزا نوسترا" ما تزال تجتذب الشباب الصقلي، حيث سجلت السلطات قضية قام فيها شخص زعم أنه عضو في المافيا الصقلية، بإعطائه دروسا في أنشطة المافيا.