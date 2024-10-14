السلطات الأمريكية تحقق في فساد أكبر شركة سجون خاصة

شفق نيوز/ أفادت تقارير، يوم الاثنين، بأن السلطات الأمريكية تحقق مع أكبر شركة سجون خاصة في البلاد.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، إنها اطلعت على تفاصيل نحو 80 تسوية، من خلال طلبات السجلات العامة، وتشير التسويات إلى تعرض السجناء للضرب الوحشي والإهمال الطبي والقسوة في سجون "كور سيفك" الأربعة وسجنين في ولاية تينيسي.

وأنفقت أكبر شركة سجون خاصة في الولايات المتحدة أكثر من 4.4 مليون دولار لتسوية عشرات الشكاوى التي تزعم سوء المعاملة، من بينها وفاة 22 سجينا في سجون الشركة بولاية تينيسي منذ عام 2016.

وترتبط أكثر من 1.1 مليون دولار من هذه الأموال بأكبر سجن في ولاية تينيسي، وهو "مركز تروسديل تيرنر الإصلاحي" الذي خضع للتدقيق منذ فترة طويلة، ويخضع الآن لتحقيق من السلطات الاتحادية.