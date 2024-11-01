السلطات الإسبانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات فالنسيا

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإسبانية، يوم الجمعة، عن حصيلة جديدة لضحايا الفيضانات التي ضربت مناطق شرق وجنوب البلاد جراء هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية.

وقالت السلطات أن الحصيلة ارتفعت إلى مصرع 205 أشخاص، وكانت الحصيلة السابقة قد أحصت 158 قتيلاً، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسبانية نقلاً عن خدمات الإنفاذ.

وقالت وسائل الإعلام إن عدد القتلى توزع في مناطق فالنسيا، وكاستيلا لامانشا، والأندلس الإسبانية.

وما تزال فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين في ما قد يصبح أسوأ كارثة مرتبطة بالعواصف في أوروبا منذ أكثر من خمسة عقود، وفق وكالة "رويترز".

وفي فالنسيا، المدينة الأكثر تضرراً من الكارثة، تتم استعادة إمدادات الكهرباء تدريجيا، إذا بقي 155 ألف منزل بدون كهرباء يوم الأربعاء، وأصبح الآن 40 ألف منزل فقط.

وفي ذات السياق، كشفت مصادر من خارجية المملكة المغربية اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل حالة واحدة لسيدة تعاني من جروح خفيفة في صفوف الجالية المغربية ضمن فيضانات إسبانيا، إضافة إلى تسجيل 25 حالة في فئة المفقودين، وفق ما أفاد موقع "هسبريس".

وأمس الخميس، أعلن معهد الأرصاد الجوية الحكومي أن مستوى هطل الأمطار في منطقة فالنسيا، غير مسبوق، واصفاً الوضع بأنه "أسوأ فترة خلال قرن".

وأضاف المعهد أن "كميات الأمطار الغزيرة التي هطلت في 8 ساعات فقط، تعادل إجمالي الأمطار المتساقطة خلال عام كامل".