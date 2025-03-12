السفارة العراقية في الكويت: تعيلق منح تأشيرات الدخول عبر المنافذ الحدودية

شفق نيوز/ أعلنت سفارة جمهورية العراق في دولة الكويت، عن تعليق ترويج المعاملات الخاصة بمنح تأشيرات الدخول (السمات) عبر جميع المنافذ الحدودية البرية والجوية اعتبارًا من تاريخ 15 آيار 2025.

وبحسب وثيقة ورد الى وكالة شفق نيوز، ستبدأ السفارة بالعمل بنظام التأشيرات الإلكترونية (e-visa)، والذي يتطلب الحصول على الموافقة المسبقة من خلال الموقع الرسمي للسفارة.

وذكرت السفارة في إعلانها أن النظام الجديد يهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات وزيادة الكفاءة في إدارة طلبات الدخول إلى العراق.

ويمكن لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين في زيارة العراق تقديم طلباتهم عبر موقع السفارة الإلكتروني.