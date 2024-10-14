السفارة الامريكية في بيروت تنصح رعاياها: غادروا لبنان الآن

شفق نيوز/ نصحت السفارة الأميركية في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الاثنين، الرعايا الأميركيين في لبنان بمغادرته "الآن".

وقالت السفارة إن "الرحلات الإضافية من بيروت لن تستمر إلى ما لا نهاية".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية للشؤون القنصلية على منصة إكس "نشجع المواطنين الأميركيين في لبنان بشدة على المغادرة الآن"، مضيفة أن المطار التجاري لا يزال مفتوحاً وهناك أماكن متاحة على خطوط شركات النقل التجاري.

ودعت الأميركيين في لبنان إلى التحقق من خيارات الرحلات في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية أضافت منذ 27 سبتمبر الماضي آلاف المقاعد بسعة إضافية لاستيعاب المواطنين الأميركيين وأفراد أسرهم، لكن لم يُستخدم الكثير منها.

وتابع البيان "يُرجى تفهم أن هذه الرحلات الإضافية لن تستمر إلى أجل غير مسمّى".