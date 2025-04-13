السعودية توقف تأشيرة الزيارة و"العُمرة" للعراقيين

شفق نيوز/ أصدرت السلطات السعودية، يوم الأحد، مجموعة من القرارات الجديدة بشأن تأشيرات الزيارة والعمرة، في خطوة تهدف إلى زيادة تنظيم موسم الحج 1446 وضمان سلامة الزوار.

وبحسب بيان لوزارة الحج السعودية، فإن ذلك يأتي بعد إدخال تعديلات هامة جدا على سياسة منح التأشيرات قصيرة الأجل، وضمن الاستعدادات المكثفة لاستقبال موسم الحج هذا العام، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تقليل الازدحام غير المصرح به، الذي قد يُعرض حياة الحجاج للخطر ويؤثر سلبًا على سير المناسك.

وشملت التعديلات الجديدة، قائمة تضم 14 دولة، هي: الجزائر، بنغلاديش، مصر، إثيوبيا، الهند، إندونيسيا، العراق، الأردن، المغرب، نيجيريا، باكستان، السودان، تونس، واليمن.

وبموجب القرار، يُمنع مواطنو هذه الدول من الحصول على تأشيرات العمرة، أو تأشيرات الزيارة العائلية أو العمل خلال الفترة الحالية، كما أعلنت السلطات أن يوم 13 أبريل/نيسان 2025 سيكون آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة لمواطني هذه الدول، ليبدأ العمل بالقرار بدءا من 14 ابريل غدا ولن يتم إصدار أي تأشيرات جديدة.