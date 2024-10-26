السعودية تستنكر الهجوم الإسرائيلي على إيران: مخالف للقوانين والأعراف الدولية

شفق نيوز/ أعربت المملكة العربية السعودية، يوم السبت، عن إدانتها واستنكارها للاستهداف العسكري الذي تعرضت له إيران والذي يعد انتهاكاً لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية.

وأكدت المملكة في بيان لها اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، موقفها الثابت في رفضها لاستمرار التصعيد في المنطقة وتوسع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

وحثت الأطراف كافة على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد، محذرة من عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة.

ودعت السعودية، المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه خفض التصعيد وإنهاء الصراعات في المنطقة.