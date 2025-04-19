السعودية تحذر من الاحتيال: لا حج بدون تصريح

شفق نيوز/ شددت وزارة الحج والعمرة، يوم السبت، على ضرورة حصول الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2025 على تصريح حج عبر منصة "نسك" التي تتكامل تقنيًا مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج (منصة تصريح).

كما أكدت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات للحفاظ على سلامة الحجاج.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن التأشيرات من جميع الأنواع لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج، باستثناء القادمين بتأشيرة الحج، محذرة من محاولة أداء الفريضة دون تصريح، باعتبارها مخالفة لأنظمة وتعليمات الحج.

كما حذرت وزارة الحج والعمرة من عمليات النصب والاحتيال التي يتم الترويج لها عبر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تدعي توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة.

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر الاتصال بالأرقام التالية: (911) في مناطق مكة المكرمة، الرياض، والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، بالإضافة إلى الإبلاغ عن أي إعلانات وهمية ومضللة في الدول كافة.

وأشارت الوزارة إلى أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين الحاصلين على تأشيرة العمرة هو يوم الثلاثاء الأول من شهر ذي القعدة 1446هـ، الموافق 29 أبريل/ نيسان 2025، استعدادًا لموسم الحج.