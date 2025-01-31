السجن لضابط بريطاني سرق ممتلكات عسكرية لشراء هدايا لعشيقته

شفق نيوز/ أصدرت محكمة بريطانية حكماً بسجن مسؤول في الجيش لمدة ثلاث سنوات بتهمة الاحتيال، بعد أن سرق معدات مكتبية ثم باعها عبر الإنترنت لشراء هدايا باهظة الثمن لعشيقته، حيث بلغت العائدات ما يقرب من نصف مليون جنيه إسترليني.

وذكرت وسائل الإعلام، أنه "حُكم على ضابط في الجيش البريطاني بعد أن سرق معدات عسكرية تصل قيمتها إلى نحو 500 ألف جنيه إسترليني (نحو 620 ألف دولار)، لدفع ثمن هدايا وعطلات باذخة لعشيقته".

يشار إلى أن المتهم جيد شارلوت (45 عاماً)، هو متزوج وأب لثلاثة أطفال، خدم في الجيش لمدة 17 عاماً، وبدأ بالاستيلاء على أشياء مثل الطابعات والخراطيش مع خوذة لبيعها على منصة "إي باي" بعد أن أخبر عشيقته بأنه ثري.

واستخدم العائدات التي بلغت قيمتها 350 ألف جنيه إسترليني لشراء هدايا مثل حقائب يد وساعات سويسرية وأقلام فاخرة، حسبما ذكرت صحيفة "التايمز".