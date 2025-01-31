السبت.. ترامب ينفذ وعد الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب سينفذ السبت وعيده بفرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الكندية والمكسيكية والصينية.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت للصحافيين إن "الرئيس سيفرض غدا رسوما جمركية بنسبة 25% على المكسيك، وبنسبة 25% على كندا، وبنسبة 10% على الصين بسبب الفنتانيل غير القانوني الذي ينتجونه ويسمحون بتوزيعه في بلادنا".

وخلال الحملة الانتخابية، أعلن ترامب نيته فرض رسوم جمركية تراوح بين 10 و20 % على المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة كافة، قد ترتفع نسبتها إلى ما بين 60 و100 % بالنسبة إلى المنتجات الآتية من الصين.

وتعد الصين ثالث أكبر مستورد في الولايات المتحدة من حيث القيمة، بعد الاتحاد الأوروبي والمكسيك، لكنها مثلت العجز التجاري الرئيسي للبلاد في المبادلات الثنائية، بقيمة 270 مليار دولار (257 مليار يورو) خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2024.