السبت المقبل.. جولة جديدة من مفاوضات طهران وواشنطن

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم السبت، أن الأسبوع المقبل سيشهد جولة مفاوضات جديدة مع واشنطن، فيما وصف هذه الجولة بأنها كانت بناءة وفي أجواء هادئة بعيدا عن لغة الإساءة.

وقال عراقجي للتلفزيون الإيراني الرسمي، إن "واشنطن حاولت إثبات حسن نواياها في مفاوضات مسقط ومن المحتمل عقد الجولة الثانية السبت المقبل".

وأضاف "تحدثنا ما يقارب ساعتين ونصف بمساعدة وزير الخارجية العماني"، مبينا "كان اجتماعا بنّاءا في أجواء هادئة بعيدا عن لغة الإساءة".

وتابع أن "الطرفين لا يرغبان في إطالة أمد المفاوضات، والطرف المقابل حاول إثبات حسن نواياه في المفاوضات"، مؤكدا "علينا أن نقيم هذه الجولة في إيران خلال الأيام القادمة".

وأشار إلى أنه "نسعى من الجولة الثانية تحديد تفاصيل ومحاور المفاوضات ومنها الجدول الزمني لها".