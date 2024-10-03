الرئيس الإيراني يحذر الدول الإسلامية: إذا لم نتحد، فسيكون الدورعليكم قريبًا

شفق نيوز/ أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ، اليوم الخميس، أهمية توحيد الجهود لمواجهة "العدوان" في غزة ولبنان، محذراً من أن عدم التصدي له قد يؤدي إلى استهداف بقية الدول الإسلامية في المستقبل.

وقال بزشكيان في تصريحات له اليوم، "إذا لم نتحد اليوم أمام هذا العدوان في غزة ولبنان، فسيأتي دور بقية الدول الإسلامية غداً".

ودعا إلى ضرورة التضامن بين الدول الإسلامية لمواجهة التحديات المشتركة، مشدداً على أن الوحدة تعتبر السبيل الأمثل لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال الرئيس الإيراني إن "الدول الغربية قدمت وعودا كاذبة لإيران ودعتها إلى ضبط النفس من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة"، معتبرا أن "استمرار الجرائم الإسرائيلية أجبرنا على توجيه رد قاس على إسرائيل".

وشدد بزشكيان، الذي يقوم بزيارة رسمية هي الأولى له إلى قطر، على أنه "إذا ارتكبت إسرائيل أدنى خطأ ستتلقى ردا أكثر قسوة من قبل قواتنا المسلحة"، مشيرا إلى أن "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية كان واحدا من أكثر الأحداث إيلاما في حياته إذ أنه كان ضيفا في حفل تنصيبه".

وشنت إيران هجوما على إسرائيل في 1 أكتوبر برشقة صواريخ كثيفة، ردا على اغتيال هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 سبتمبر الماضي.