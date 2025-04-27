الرئيس اللبناني عن غارة بيروت: الاعتداءات الإسرائيلية مرفوضة

شفق نيوز/ اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون، يوم الأحد، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان "مرفوضة تحت أي ذريعة"، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات.

وقال عون، في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الولايات المتحدة وفرنسا، باعتبارهما ضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، يتحملان مسؤولية إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها فوراً".

وأضاف أن "استمرار تل أبيب في تقويض الاستقرار الإقليمي من شأنه أن يفاقم التوترات ويعرض أمن المنطقة واستقرارها لمخاطر جسيمة".

تصريحات الرئيس اللبناني جاءت بالتزامن مع غارة جوية نفذها الجيش الإسرائيلي اليوم على مستودع في منطقة الحدث، بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بعد إنذار وجهه للأهالي بضرورة الإخلاء.

ويعد هذا الهجوم الثالث من نوعه على الضاحية الجنوبية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل أواخر آذار/ مارس الماضي.