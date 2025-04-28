الرئيس اللبناني: السلاح بيد الدولة حصراً ولن نعود الى "لغة الحرب"

شفق نيوز/ اكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، يوم الاثنين، أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قرارٌ اتُّخذ ومن غير المسموح الان العودة إلى لغة الحرب، على حد وصفه.

وقال عون في تصريحات اوردتها وسائل اعلام لبنانية، إن "الدولة باشرت باتخاذ الإصلاحات الضرورية، وسيتم استكمالها"، مشيرًا إلى أن "هذه الإصلاحات حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلبًا خارجيًا"، مؤكدًا أن "التركيز على مكافحة الفساد يمثل جزءًا أساسيًا من مسار الإصلاح، بهدف خدمة المواطن وتعزيز النظام العام".

وكشف الرئيس اللبناني، عن "تشكيل لجان مشتركة لبنانية - سورية لمعالجة الملفات العالقة بين البلدين، بما يشمل ترسيم الحدود البرية والبحرية، وأوضاع النازحين السوريين الموجودين في لبنان لأسباب اقتصادية".

وشدد على، أن "الانتخابات البلدية ستُجرى في موعدها"، لافتًا إلى أن "دور الدولة سيقتصر على تأمين سير العملية الانتخابية أمنيًا وإداريًا، فيما يعود للبنانيين وحدهم اختيار من يمثلهم في المجالس البلدية والاختيارية".