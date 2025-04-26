الرئيس الصيني: الذكاء الاصطناعي سيغير أسلوب الحياة البشرية بشكل جذري

شفق نيوز/ حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ، مما تحمله تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، من مخاطر وتحديات غير مسبوقة، رغم تأكيده على توفيرها لفرص تنموية كبيرة، في حين يرى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستغير أسلوب الحياة البشرية بشكل جذري.

وقال الرئيس الصيني في تصريحات نقلتها قناة "الصين المركزية"، إن "الذكاء الاصطناعي يجلب معه فرصا تنموية غير مسبوقة، لكنه يجلب معه أيضا مخاطر وتحديات غير مسبوقة".

وأضاف أن "تقنيات الذكاء الاصطناعي ستغير الإنتاج وأسلوب الحياة البشرية بشكل جذري"، مشددًا على "ضرورة تسريع تطوير وتحسين القوانين واللوائح ذات الصلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن المبادئ الأخلاقية في البلاد".

وأشار شي جين بينغ إلى أهمية إنشاء نظام لمراقبة التكنولوجيات والتحذير من المخاطر والاستجابة لحالات الطوارئ، فضلًا عن ضمان سلامة وموثوقية وإمكانية التحكم في الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أنه "من أجل أن تستحوذ الصين على المبادرة وتحصل على المزايا في مجال الذكاء الاصطناعي، من الضروري تحقيق اختراق في النظريات والأساليب والأدوات الأساسية".

وتابع الرئيس الصيني: "يتعين علينا مواصلة تعزيز البحث الأساسي، والتركيز على إتقان الرقائق عالية الأداء، والبرمجيات الأساسية وغيرها من التقنيات الرئيسية، وبناء نظام مستقل ومنظم ومنسق للأجهزة والبرمجيات الأساسية للذكاء الاصطناعي".

وبحسب الرئيس الصيني، فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح أيضاً "منفعة عامة دولية تعود بالنفع على البشرية"، داعيًا أيضًا إلى تعاون دولي واسع النطاق في مجال الذكاء الاصطناعي.