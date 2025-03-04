الرئيس السوري: نلتزم باتفاق عام 1974 لفض الاشتباك مع إسرائيل

شفق نيوز/ أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، يوم الثلاثاء، أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية تمثل تأكيدًا على سعيها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا على ضرورة توحيد المواقف العربية وتحمل المسؤوليات تجاه القضية الفلسطينية.

وقال الشرع، في كلمته خلال القمة العربية الطارئة المنعقدة في مصر، إن هناك محاولات لإعادة رسم خرائط المنطقة على حساب دماء الفلسطينيين، واصفًا الدعوات إلى تهجير الفلسطينيين بأنها تهديد للأمة العربية بأسرها.

وأشار إلى أن ما يجري في غزة يعد "جرس إنذار للجميع"، داعيًا إلى تحرك عربي موحد لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ومؤكدًا استعداد بلاده لتقديم الإغاثة والدعم لغزة.

كما شدد الرئيس السوري على التزام سوريا باتفاق عام 1974 لفض الاشتباك مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في سوريا تشكل تهديدًا للسلام في المنطقة برمتها، وتتطلب موقفًا عربيًا موحدًا لمواجهتها.

وأكد أن الشعب السوري سيظل داعمًا لنضال الفلسطينيين من أجل التحرير والعدالة، مشددًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعودته إلى أراضيه.