الرحلات إلى إسرائيل.. إيطاليا تعلق لفترة طويلة وفرنسا تواصل التمديد

شفق نيوز/ أعلنت شركة الطيران الإيطالية (ITA) تلغي جميع الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل حتى 12 يناير 2025، فيما جددت الخطوط الفرنسية تمديد التعليق حتى إشعار آخر.

ويأتي ذلك عقب استمرار التوتر الأمني بمنطقة الشرق الأوسط واستمرار الحرب في غزة وامتداد نيرانها إلى لبنان.

دفعت المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب المجالات الجوية التي تنطوي على مخاطر.