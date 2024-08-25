الذكاء الاصطناعي يثير المخاوف في كوريا الجنوبية بدخوله على الكتب المدرسية

شفق نيوز/ يبدو أن خطة كوريا الجنوبية الجديدة في استغلال الذكاء الاصطناعي وإدخاله ففي مجال التعليم، لن تمر بسهولة، حيث لاقت الخطة المطروحة من قبل وزارة التعليم حول تقديم الكتب المدرسية الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المدارس ردود فعل عنيفة من جانب أولياء الأمور والأكاديميين المعنيين؛ مخافة الإفراط في تعرض الأطفال للأجهزة الرقمية والمعلومات المضللة المحتملة.

وقال وزير التعليم لي جو، هو هذا الأسبوع، إن الأجهزة اللوحية المزودة بخصائص الذكاء الاصطناعي تشكل محوراً للإصلاح المخطط له للنظام المدرسي الكوري.

ومن المقرر أن يتم تقديم هذه التكنولوجيا العام المقبل في الفصول الدراسية لأطفال المدارس من سن 8 سنوات.

لكن الاقتراح، الذي تقول الحكومة الكورية الجنوبية إنه الأول من نوعه في العالم، قوبل بمعارضة من جانب عديد من الآباء الذين يشعرون بالفعل بالقلق إزاء الوقت الذي يقضيه أطفالهم في استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وفق تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

توحتل كوريا الجنوبية باستمرار مرتبة بين الدول الأعلى أداءً في برنامج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاختبارات تقييم الطلاب الدولية.

ومع ذلك، تشعر الحكومة في سيول بالقلق من أن التركيز التقليدي على الحفظ عن ظهر قلب يعمل على خنق الإبداع، في وقت تسعى فيه البلاد إلى الحد من اعتمادها على الصناعات التحويلية التقليدية.

وقال لي: "يمكننا جميعاً أن نتفق على أننا بحاجة إلى الانتقال من الفصول الدراسية أحادية الاتجاه القائمة على الحفظ إلى مساحة حيث يمكن للطلاب المشاركة وتولي مسؤولية التعلم.. يعد العام 2025 عاماً محورياً لهذا التغيير ونحن بحاجة إلى الاستفادة من الكتب المدرسية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلمين على تحويل دروسهم".

أجهزة قابلة للتخصيص

وبحسب وزارة التعليم في كوريا الجنوبية، فإن الأجهزة اللوحية ستكون قابلة للتخصيص بحيث يمكن تقييم "المتعلمين السريعين" و"المتعلمين البطيئين" بواسطة البرنامج وإعطائهم مهام مختلفة يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بمستويات متفاوتة من التعقيد.

الحكومة لم تقدم سوى القليل من التفاصيل حول كيفية عمل الكتب المدرسية الرقمية - وأدوات التعليم الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي طورتها شركات التكنولوجيا الكورية بما في ذلك إل جي وسامسونغ - أو كيف سيتم منع النظام من ميل الذكاء الاصطناعي إلى "الهلوسة" أو إنتاج الأخطاء.

وسيتم تقديم تطبيقات الذكاء الاصطناعي لجميع المواد باستثناء الموسيقى والفنون والتربية البدنية والأخلاق بحلول العام 2028، مع قيام المعلمين بمراقبة النشاط من خلال لوحة معلومات رقمية.

وسيتم إعطاء التلاميذ دروساً في محو الأمية الرقمية لمساعدتهم على نشر أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.

وقال أحد المسؤولين الحكوميين: "ستمكن الكتب المدرسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المعلمين من تقييم مستوى الدراسة لكل طالب ووتيرتها بناءً على بياناتهم، وتوفير تعليم مصمم خصيصًا لكل واحد منهم".

وأضاف المسؤول "يميل عديد من الطلاب إلى النوم في الفصول الدراسية؛ لأن بعضهم تعلموا بالفعل المحتوى في مدارس خاصة، بينما يفشل آخرون في متابعة الدروس.. قريباً سيكونون قادرين على التفكير خارج الصندوق حيث توفر الكتب المدرسية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي محتوى متنوعًا لأي موقف وتحفز اهتمامهم بالدراسة وتساعدهم على التفكير الإبداعي".

وتشمل أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي سيتم تقديمها في الفصول الدراسية في كوريا برامج يمكنها نسخ ملاحظات المعلم على السبورة الإلكترونية أثناء تجواله في الفصل الدراسي.

كما قامت البلاد بتجربة روبوتات متنقلة تقدم استجابات يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لاستفسارات الطلاب.

حذر

لكن عديداً من المراقبين ما زالوا حذرين من مقترحات الحكومة. ويقول شين كوانج يونج، أستاذ علم الاجتماع بجامعة تشونج آنج في سيول، إن الحكومة تحاول تقديم الكتب المدرسية عن الذكاء الاصطناعي "على عجل شديد دون تقييم الآثار الجانبية بشكل صحيح لمجرد أن الذكاء الاصطناعي أصبح اتجاهاً رئيسياً في الوقت الحاضر".

ووقع أكثر من 50 ألف والد على عريضة تطالب الحكومة بإعطاء اهتمام أكبر لرفاهية الطلاب بشكل عام. وجاء في العريضة: "نحن، كآباء، نواجه بالفعل عديداً من المشكلات بمستويات غير مسبوقة ناجمة عن تعرض أطفالنا للأجهزة الرقمية".

وقالت لي سون يونج، وهي أم لطفلين في سن المدرسة تبلغ من العمر 41 عامًا وتقيم في سيول، إنها تفضل رؤية المزيد من المعلمين بعد المدرسة الذين يتم توظيفهم لمساعدة الطلاب بدلاً من الكتب المدرسية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وفق ما نقلته الصحيفة.

ومع ذلك، رحب عديد من المعلمين بمبادرة الحكومة الكورية الجنوبية لتقديم الكتب المدرسية التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي، حيث أعرب 54 بالمئة من معلمي المدارس الحكومية الذين شملهم الاستطلاع الذي أجراه الاتحاد الكوري لجمعيات المعلمين عن دعمهم لهذه الخطوة.

وتتعارض الخطوة التي اتخذتها كوريا الجنوبية مع الاتجاه السائد في البلدان المتقدمة الأخرى، حيث سعت الحكومات إلى تقييد أو الحد من وصول الأطفال إلى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في المدارس.