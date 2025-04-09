الدومينيكان.. ارتفاع حصيلة انهيار "الملهى الليلي" لنحو 370 قتيلاً وجريحاً

شفق نيوز/ كشف مركز عمليات الطوارئ في جمهورية الدومينيكان، يوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة انهيار سقف الملهى الليلي إلى قرابة 370 بين قتيل وجريح، بينهم عدد من المشاهير.

وقال مدير المركز خوان مانويل مينديز أن الحصيلة ارتفعت إلى مقتل أكثر من 113 شخصاً وإصابة 255 آخرين، وحصار العشرات على حلبة الرقص، حيث كان المئات يرقصون على أنغام موسيقى مغني موسيقى الميرينغي روبي بيريز، جراء انهيار سقف نادي "جيت سيت" الأسطوري في العاصمة سانتو دومينغو، يوم أمس الثلاثاء.

وكان الملهى مكتظاً بالموسيقيين والرياضيين المحترفين والمسؤولين الحكوميين عندما بدأ الغبار يتساقط من السقف على مشروبات الحاضرين وبعد ذلك بدقائق، انهار السقف بأكمله.

ونقلت صحيفة "ليستين دياريو" عن مدير أعمال روبي بيريز قوله إن "المغني توفي في حادث انهيار السقف"، فيما لم تؤكد السلطات المحلية هذه المعلومات في البداية.

وكان في البداية قد تم الإبلاغ عن إصابة بيريز الذي يحظى بشعبية في أمريكا اللاتينية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ومن بين الضحايا أيضا نيلسي كروز حاكمة ولاية مونتي كريستي شمال غربي البلاد، شقيقة نجم البيسبول نيلسون كروز.

وأفادت الوكالة الألمانية بأنه من بين الضحايا لاعب كرة السلة السابق توني بلانكو الذي لعب في الولايات المتحدة لمدة تسعة أعوام وثمانية أعوام في اليابان.

ولم يتضح على الفور سبب انهيار السقف أو موعد آخر فحص للمبنى.

وقد زار رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أدولفو أبي نادر موقع الحادث، وكتب على منصة "أكس" قائلاً "نشعر بالأسف الشديد لوقوع مثل هذه المأساة في ملهي جيت سيت".

وأضاف "جميع رجال الإنقاذ يقدمون الدعم الضروري، ويعملون بلا كلل على عملية الإنقاذ.. صلواتنا لأسر الضحايا".