الدنمارك غاضبة من ترامب: غرينلاند ليست للبيع

شفق نيوز/ أكدت رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، يوم الإثنين، أن غرينلاند ليست للبيع، وذلك بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأسبوع الماضي، والتي ذكر فيها أن الرئيس دونالد ترامب جاد في اهتمامه بشراء الجزيرة.

وقالت فريدريكسن في تصريح لها قبل اجتماع غير رسمي لزعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "غرينلاند اليوم جزء من مملكة الدنمارك، جزء من أراضينا وليست للبيع."

من جانبه، أعلن ترامب في وقت سابق أنه يعتزم جعل غرينلاند جزءًا من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه قد يلجأ إلى استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لإقناع الدنمارك بتسليمها.

وفي تصريحات أخرى، قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن ترامب جاد في سعيه لشراء غرينلاند، مؤكداً أن التصريحات حول الجزيرة "ليست مزحة". وأضاف روبيو أن القضية ليست مجرد شراء أرض، بل تتعلق بالمصلحة الوطنية للولايات المتحدة، موضحًا أنه يجب إيجاد حل لهذه القضية.

وأعرب روبيو عن أن التهديد باستخدام القوة العسكرية ضد الدنمارك غير ذي أهمية، لكنه أكد أن تصريحات ترامب تُظهر جدية في سعيه. وأضاف أنه من الأفضل للولايات المتحدة أن تكون لها "سيطرة أكبر" على غرينلاند، مشيرًا إلى الاتفاقية الدفاعية بين أمريكا والدنمارك لحماية الجزيرة في حال تعرضها لهجوم.

وغرينلاند، أكبر جزيرة في العالم بمساحة 2 مليون كيلومتر مربع، تتمتع بالحكم الذاتي تحت السيادة الدنماركية ولها حكومتها وبرلمانها. كما تسهم الدنمارك في تمويل نحو ثلثي ميزانية الجزيرة، بينما يساهم النشاط البحري في تمويل الجزء المتبقي.

وتنظر الولايات المتحدة منذ زمن بعيد لغرينلاند باعتبارها مهمة استراتيجيا وقد أسست بها محطة رادار في ثول مع بداية الحرب الباردة.