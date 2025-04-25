الدفاع السورية: حزب الله اللبناني استهدف موقعاً في حمص بـ 5 قذائف

شفق نيوز/ كشفت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، يوم الجمعة، عن رصد إطلاق 5 صواريخ من داخل الأراضي اللبنانية باتجاه مواقع للجيش السوري في محافظة حمص.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر في الوزارة قوله إن "حزب الله اللبناني أطلق عدة قذائف مدفعية من داخل الأراضي اللبنانية مستهدفة نقاط الجيش العربي السوري في منطقة القصير، غرب حمص".

وأوضح المصدر، أن القوات السورية ردّت مباشرة على مصادر إطلاق النار، بعد تحديد المواقع التي انطلقت منها القذائف، والتي بلغ عددها خمساً.

وأضاف أن "الجيش السوري أوقف استهدافه لمواقع داخل لبنان بناءً على طلب من الجيش اللبناني، الذي تعهد بتمشيط المنطقة وملاحقة المجموعات التي نفذت هذا الهجوم".

ويأتي هذا الحادث في ظل توتر تشهده الحدود السورية اللبنانية، خصوصاً بعد أحداث مارس/آذار الماضي، حين أعلنت وزارة الدفاع السورية عن مقتل وإصابة عدد من جنودها في كمين نُسب إلى عناصر من حزب الله.