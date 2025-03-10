الدفاع السورية تعلن انتهاء "عملية الساحل" وتتعهد بحفظ الأمن

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع في الادارة السورية التي يرأسها احمد الشرع، يوم الاثنين، انتهاء العملية العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس بمنطقة الساحل غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسين عبد الغني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الجيش أحبط هجمات لفلول نظام الأسد، وتمكن من إبعادهم عن المراكز الحيوية وتأمين معظم الطرق الرئيسية".

وأشار عبدالغني، إلى "وضع خطط جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي"، مبيناً أن "القوات الأمنية تمكنت من تحييد فلول النظام البائد من بلدة المختارية وبلدة المزيرعة ومنطقة الزوبار وغيرها في محافظة اللاذقية، وبلدة الدالية وبلدة تعنيتا والقدموس في محافظة طرطوس".

وأضاف عبدالغني، "سوف تعمل الأجهزة الأمنية في المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي، حيث وضعت خططا جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام البائد، والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، بأن أزمة نزوح مستجدة من قرى وبلدات الساحل السوري، حيث الأغلبية من الطائفة العلوية، ألقت بثقلها على البلدات اللبنانية الواقعة على ضفاف النهر الكبير.

وأصدرت الرئاسة السورية، يوم أمس الأحد، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في "أحداث الساحل"، التي وقعت في السادس من آذار/ مارس الجاري.

ووفقاً للبيان، ستعمل اللجنة على كشف ملابسات تلك الأحداث، بما في ذلك التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها، بالإضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وقوات الجيش والأمن.

وشهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس توتراً أمنياً واشتباكات بين فلول النظام السابق وقوات الأمن، مما أسفر عن وقوع العديد من القتلى والجرحى.

وفي تقرير آخر للمرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد القتلى حتى مساء أمس السبت 1018 شخصاً، بينهم 745 مدنياً تم تصفيتهم في مجازر طائفية.