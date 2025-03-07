الدفاع السورية تعلن السيطرة على طرطوس واللاذقية

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع السورية، يوم الجمعة، عن فرض السيطرة الكاملة على مدينتي طرطوس واللاذقية في الساحل السوري غرب البلاد.

ونقلت قناة "الإخبارية" السورية، عن الناطق باسم الوزارة قوله "فرضنا السيطرة الكاملة على مدينتي طرطوس واللاذقية، وساعات قليلة تفصلنا عن إنهاء العملية ضد فلول النظام المخلوع".

وأضاف أن "فلول النظام تريد إحداث شروخ بين السكان في المناطق المتنوعة طائفيا".

وكانت وسائل إعلام سورية، قالت إن "مجموعة من فلول النظام البائد سلمت نفسها لقوات الأمن العام بعد محاصرتها في أطراف مدينة جبلة".

وقال مصدر أمني لقناة "الإخبارية"، إن "قوات وزارة الدفاع وصلت إلى مشارف جبلة بريف اللاذقية وخاضت اشتباكات عنيفة مع فلول النظام المخلوع، في وقت استسلمت مجموعات مسلحة لقوات الأمن والدفاع بعد محاصرتها على أطراف جبلة".

ولفتت إلى أن قوات الجيش والأمن العام تمكنت من ضبط كميات من الأسلحة والقبض على عناصر من فلول النظام، مشيرة إلى أن بعضهم يتحصن بمناطق مأهولة ونبذل جهودا كبيرة للوصول إليهم مع مراعاة المدنيين.

وقالت القناة إن "القوات الحكومية تعمل على إعادة الاستقرار والأمن وحماية المدنيين من أي أعمال عنف وتخريب، وهي تتلقى عشرات البلاغات من الأهالي عن وجود مسلحين بين المدنيين وتتعامل مباشرة مع البلاغات عن وجود مسلحين وبتعاون كبير مع السكان".

هذا ومددت السلطات في سوريا، الجمعة، حظر التجوال في محافظة اللاذقية حتى غد السبت لأسباب أمنية.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر قيادي بإدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية قوله: "يمدد حظر التجوال في المدينة إلى يوم غد السبت الساعة 9 صباحا".

ومددت السلطات الحظر في طرطوس حتى الساعة العاشرة من صباح السبت بالتوقيت المحلي "لأسباب أمنية".