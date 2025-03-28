الدفاع الروسية: إسقاط 78 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات قليلة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، إسقاط وتدمير 78 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل.

وذكرت الوزارة في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 78 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات".

وأضاف البيان، أن "أكبر عدد من المسيرات الأوكرانية التي تم إسقاطها كان في مقاطعة فورونيج".

وأشار البيان، إلى "اعتراض وتدمير 32 طائرة، فيما تم إسقاط 19 طائرة فوق مقاطعة ساراتوف، و17 في مقاطعة كورسك، و6 في مقاطعة بيلغورود. كما تم إسقاط طائرتين في مقاطعة ليبيتسك، ومسيرة واحدة فوق كل من مقاطعتي روستوف وتامبوف".