الدفاع التركية تستهدف "مغارة" للعمال الكوردستاني في دهوك

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الإثنين، تدمير مغارة لحزب العمال الكوردستاني، ضمن عملية "المخلب-القفل".

وأكدت الدفاع التركية في منشور على حسابها في منصة إكس، ضبط أسلحة ومعدات داخل المغارة قبل تدميرها.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد حزب العمال، في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، شمالي العراق.

ويتخذ حزب العمال الكوردستاني، من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية.