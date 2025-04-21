الدفاع التركية تستهدف "مغارة" للعمال الكوردستاني في دهوك
2025-04-21T15:45:07+00:00
شفق نيوز/ أعلنت وزارة
الدفاع التركية، يوم الإثنين، تدمير مغارة لحزب العمال الكوردستاني، ضمن عملية
"المخلب-القفل".
وأكدت الدفاع التركية في منشور على حسابها في منصة إكس، ضبط أسلحة ومعدات
داخل المغارة قبل تدميرها.
وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ
القفل" ضد حزب العمال، في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، شمالي
العراق.
ويتخذ حزب العمال الكوردستاني، من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط
في العديد من المدن والمناطق والأودية.