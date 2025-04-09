الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة أمريكية مسيّرة في أجواء الجوف

شفق نيوز/ أعلنت القوات المسلحة اليمنية، يوم الأربعاء، تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة من طراز MQ-9، أجواء محافظة الجوف.

وذكرت القوات المسلحة، في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عملية الإسقاط تمت بصاروخ محلي الصنع"، مشيرة إلى أن "هذه هي الطائرة الثالثة التي يتم إسقاطها خلال عشرة أيام، والثامنة عشرة منذ انطلاق معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس في إطار الدعم العسكري المعلن لقطاع غزة".

وأضاف البيان، أن "هذا التطور يأتي رداً على العدوان الأمريكي المتواصل على اليمن"، في إشارة إلى الغارات الجوية التي تسببت خلال الساعات الماضية في سقوط ضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار بممتلكاتهم في مناطق متفرقة من البلاد.

كما أكدت القوات المسلحة، استمرارها في تنفيذ عمليات عسكرية دفاعية، بالتوازي مع دعمها المباشر لغزة، مشددة على أنها "في أتمّ الجاهزية للتصدي لأي محاولات للمساس بسيادة اليمن وأمنه واستقراره وأن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء يوم أمس الثلاثاء، غارات جديدة استهدفت محافظتي الحديدة الساحلية، المشرفة على مياه البحر الأحمر، وعمران الجبلية، غرب وشمال اليمن.

وذكرت وسائل إعلام حوثية، أن "عدواناً أمريكياً استهدف حياً سكنياً في مدينة أمين مقبل" بمديرية الحوك، في محافظة الحديدة. مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى خلال القصف.