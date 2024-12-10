الدبابات الإسرائيلية تتوغل إلى مشارف ريف دمشق الجنوبي

شفق نيوز/ أكدت مصادر سورية ووسائل إعلام عبرية، يوم الثلاثاء، أن الدبابات الإسرائيلية بدأت التوغل إلى مشارف ريف دمشق الجنوبي.

ووفقًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، تركزت العمليات الإسرائيلية في المنطقة العازلة القريبة من دمشق، والتي تبعد حوالي 30 كيلومترًا عن العاصمة.

وفي تحرك ميداني واسع، فرضت القوات الإسرائيلية سيطرتها الكاملة على جبل الشيخ ومنطقة القنيطرة، مما يعزز هيمنتها على مرتفعات الجولان.

واستولت القوات الإسرائيلية على مواقع عسكرية استراتيجية سورية، بهدف منع انتقال الأسلحة الثقيلة والصواريخ المتطورة إلى الجماعات المسلحة، حسب المزاعم الإسرائيلية.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الغارات الإسرائيلية الأخيرة استهدفت بشكل رئيسي الأصول العسكرية التابعة للجيش السوري، مشيراً إلى أن المواقع التي تعرضت للهجوم كانت خالية من العنصر البشري.

وذكر المرصد أن الغارات دمرت بشكل كامل المنشآت والمعدات المرتبطة بالجيش السوري.

في سياق متصل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بنيتها إدخال قوات إلى الأراضي السورية، دون أن تواجه أي معارضة من الجانب الأمريكي.

الهجمات الإسرائيلية لم تقتصر على العمليات البرية، بل شملت تدمير بطاريات الدفاع الجوي السورية المتقدمة، في خطوة تهدف إلى تقويض القدرات الدفاعية السورية.

كما استهدفت الغارات الجوية منشآت علمية وبحثية يُشتبه في ارتباطها بتطوير الصواريخ والأسلحة الكيميائية، في كل من دمشق وحلب.