الدانمارك تتحرك بعد تصريحات ترامب: لن يحصل على غرينلاند

شفق نيوز/ استقبل المستشار الألماني أولاف شولتس رئيسة الوزراء الدنماركية اليوم الثلاثاء في برلين وأكّد إثر لقائهما أنه ينبغي ألا تغيّر الحدود "بالقوّة"، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي الجديد حول نيّة بلده ضمّ جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك والتي تتمتّع بحكم ذاتي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك، لم يسمِّ أيّ من الزعيمين دونالد ترامب بالاسم أو الجزيرة الكبيرة الواقعة في القطب الشمالي.

لكن بعد التطرّق إلى الحرب في أوكرانيا، صرّح شولتس أنه "ينبغي ألا تنقل الحدود بالقوّة"، مضيفا بالإنكليزية "إلى من يهمّه الأمر".

وأكّد المستشار الألماني أن الدنمارك وألمانيا هما من "الأصدقاء المقرّبين" ويتشاركان "رؤية متشابهة جدّا عن العالم".

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن من جهتها إن "قارتنا تقوم على فكرة أن التعاون وليس المواجهة هو الذي يؤدّي إلى السلام والتقدّم والازدهار".

وفي السياق، استبعد وزير الخارجية الدنماركي الثلاثاء فكرة ضمّ جزيرة غرينلاند التابعة لبلاده والتي تتمتّع بحكم ذاتي إلى الولايات المتحدة، رغم الدعوات المتكرّرة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الصدد.

وقال لارس لوكي راسموسن في تصريحات صحافية إن "ترامب لن يحصل على غرينلاند. فغرينلاند هي غرينلاند وشعبها شعب بحكم القانون الدولي محميّ بموجب القانون الدولي. لذا، قلنا أكثر من مرّة إن غرينلاند هي من تقرّر في نهاية المطاف بشأن وضعها".

والسبت، أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصحافيين أن الولايات المتحدة "ستحصل" على غرينلاند التي تعدّ "ضرورة مطلقة" من أجل "الأمن القومي والحرّية في العالم"، على حدّ قوله.

وتزخر غرينلاند التي تتمتّع بموقع استراتيجي باحتياطات كبيرة غير مستغلّة من خامات المعادن والنفط ما زال الوصول إليها معقّدا. غير أن السلطات فيها ما انفكّت تقول إن الجزيرة ليست للبيع ومصيرها بيد سكّانها وحدهم.

وفي الملّف الأوكراني، أعلن المستشار الألماني مجدّدا رفضه "سلاما يمليه" فلاديمير بوتين "الذي يرسل جنوده في معركة عبثية".

لكنه صرّح "نحن متّفقون مع شركائنا في واشنطن للقول إن هذه الحرب يجب أن تنتهي".