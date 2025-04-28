الداخلية الإيرانية تضع حريق ميناء رجائي على عاتق "الإهمال وعدم الاحترام"

شفق نيوز/ أكد وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، يوم الاثنين، أن الانفجار الذي وقع السبت الماضي في ميناء رجائي الذي يعتبر أكبر ميناء تجاري في البلاد، وأودى بـ46 شخصاً، سببه "الإهمال" وعدم احترام الإجراءات الأمنية.

ووقع الانفجار، أمس الأول السبت، في الميناء القريب من مضيق هرمز الإستراتيجي الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي، في وقت يواصل عناصر الإطفاء العمل على إخماد الحريق المستعر في الميناء إلى اليوم.

وأفادت وكالة أنباء إيران "إرنا" نقلا عن مدير إدارة الأزمات في محافظة هرمزكان، مهرداد حسن زاده، بأن "عدد قتلى حريق ميناء الشهيد رجائي وصل إلى 46 قتيلاً.. ما زال 138 جريحاً فقط في المستشفى".

وقال مسؤولون إن عدد الجرحى تجاوز الألف، لكن معظمهم خرجوا من المستشفى بعد تلقي العلاج، وفق ما أشار حسن زاده.

وقال مؤمني للتلفزيون الرسمي، اليوم الاثنين، إن "120 جريحاً فقط ما زالوا في المستشفيات".

وأضاف: "تم تحديد هويات بعض المذنبين وتوقيفهم.. حصل تقصير، خصوصاً عدم الالتزام بالإجراءات الأمنية وإهمال على صعيد الدفاع المدني". وأمر المرشد الإيراني علي خامنئي بإجراء تحقيق في الحادث.

وعرض التلفزيون الإيراني صور رجال الإطفاء المنهمكين وهم يعكفون على إخماد النيران. وقال إنه سيتم تقييم الأضرار بعد السيطرة تماما على الحريق، بينما بدت أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق الحاويات المكدسة في الموقع.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، لكن مكتب الجمارك في الميناء قال إنه على الأرجح ناتج عن حريق اندلع في مستودع لتخزين المواد الخطرة والكيميائية.