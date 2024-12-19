الداخلية اللبنانية: مملوك غير موجود وزوجة ماهر الأسد ونجله غادرا البلاد

شفق نيوز/ أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، أن "مستشار بشار الأسد لشؤون الأمن الوطني علي مملوك غير موجود في لبنان ولم يدخل البلاد.

وأفاد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال في حديث مع قناة "Mtv" بأنه في حال دخل علي مملوك البلاد سيتم توقيفه.

وصرح مولوي: "لقد عممت صوره في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت في حال حاول المرور بأوراق مزورة".

وأشار إلى أن زوجة ماهر الأسد ونجله دخلا لبنان وغادرا عبر المطار".

وذكر أن كل شخصية غير مطلوبة تدخل إلى لبنان بطريقة شرعية يسمح لها بالمغادرة.

هذا، وكانت مصادر سورية مطلعة قد كشفت لصحيفة "عكاظ" السعودية أن مدير الأمن القومي السوري السابق اللواء علي مملوك توجه بعد ساعة من هروب بشار الأسد إلى دولة إقليمية.

وأفادت المصادر بأن مدير الأمن القومي السوري السابق لم يصطحب معه أي شخص من مكتبه الخاص سوى عائلته وبعض المقربين عائليا.

وذكرت المصادر لـ"عكاظ" بأن مملوك الذي يوصف بأنه "الصندوق الأسود" للنظام السابق، تربطه علاقات طيبة بهذه الدولة وفضل التوجه إليها.

ويعتبر مملوك ضابط استخبارات سوري ومقرب من الأسد، ويطلق عليه "الصندوق الأسود" للنظام السابق وهو من مواليد دمشق 1949 من عائلة ذات جذور إقليمية عميقة.

وعين مملوك عام 2005 رئيسا للمخابرات العامة وكلف بقمع الاحتجاجات عام 2011، ويواجه عقوبات غربية صارمة حيث وجهت إليه باريس اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في دوره في تعذيب وقتل ناشط أمريكي سوري.

أما ماهر الأسد الشقيق الأصغر لبشار الأسد فلم يتم معرفة وجهته الأكيدة حتى الآن، إلا أن مصادر مطلعة في المعارضة السورية تقول إنه غادر فجأة وعلى عجل بعد معرفته بهروب بشار.

وذكر المصدر أن ماهر الأسد ترك العديد من الوثائق الخاصة بالفرقة الرابعة وسيتم الكشف قريبا عن وثائق تتعلق بعلاقات تلك الفرقة بحزب الله اللبناني.