"الخفافيش والمبيدات الحشرية" وراء ارتفاع معدل وفيات الأطفال في أمريكا

شفق نيوز/ كشفت دراسة علمية حديثة عن سبب غير متوقع يقف وراء ارتفاع الوفيات في أوساط الأطفال على مستوى العالم بأكمله، حيث خلص باحثون أميركيون إلى أن ارتفاع استخدام المبيدات الحشرية في المحاصيل الزراعية يفاقم الوفيات.

وقال تقرير، نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، إن الباحثين في جامعة شيكاغو رصدوا زيادة من قبل المزارعين في استخدام المبيدات الحشرية الكيمياوية لحماية محاصيلهم من الحشرات.

وأسفر هذا عن ارتفاع معدل وفيات الرضع بنحو 8 في المائة، ليصل إلى 1334 حالة وفاة إضافية بين الرضع.

ومقابل كل زيادة بنسبة واحد في المائة في استخدام المبيدات الحشرية، كان هناك زيادة بنسبة 0.25 في المائة في معدل وفيات الرضع.

واكتشف الباحثون أن وراء زيادة عدد الحشرات، ثمة انحدار متسارع في أعداد الخفافيش بسبب متلازمة "الأنف الأبيض"، وهو مرض فطري يقتل أكثر من مليون خفاش كل عام في أميركا الشمالية.

واعتمد المزارعون منذ فترة طويلة على الخفافيش (الحيوانات المجنحة) كمبيدات حشرية طبيعية لأنها تأكل ما لا يقل عن 40 في المائة من وزن أجسامها من الحشرات كل ليلة، ما يعني أنه مع وجود عدد أقل من الخفافيش، توجد أسراب من الحشرات أكثر، ما يدفع إلى زيادة استخدام المبيدات الحشرية.

ووجد فريق البحث أن تراجع الخفافيش أدى إلى زيادة بنسبة 30 في المائة في استخدام المبيدات الحشرية الاصطناعية، لكن المواد الكيمياوية ارتبطت بزيادة خطر العيوب الخلقية وانخفاض الوزن عند الولادة ووفاة الجنين.

وقال الدكتور إيال فرانك، مؤلف الدراسة وأستاذ مساعد في جامعة شيكاغو: "اكتسبت الخفافيش سمعة سيئة باعتبارها شيئاً يجب الخوف منه، خاصة بعد تقارير عن ارتباط محتمل بينها وبين فيروس كورونا".

وأضاف: "لكن الخفافيش تضيف قيمة إلى المجتمع في دورها كمبيدات حشرية طبيعية، وتظهر هذه الدراسة أن تراجعها يمكن أن يكون ضاراً بالبشر".

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات وفيات الرضع في الولايات المتحدة، والتي ألقى الباحثون باللوم فيها على الولادات المبكرة ومضاعفات الحمل لدى الأم ومتلازمة موت الرضيع المفاجئ.

وفي الدراسة التي نُشرت في مجلة "ساينس" نظر الدكتور فرانك في 245 مقاطعة أبلغت عن حالات متلازمة "الأنف الأبيض"، والتي حصلت على اسمها من الفطر الأبيض الذي ينمو حول أنوف وأجنحة الخفافيش المصابة.

ويزدهر الفطر في الطقس البارد ويصيب الخفافيش أثناء سباتها في الشتاء.

ووجد الفريق في المناطق التي أبلغت عن متلازمة "الأنف الأبيض"، أن المزارعين زادوا من استخدام المبيدات الحشرية الاصطناعية بنسبة 31 في المائة للتعويض عن أعداد الخفافيش المفقودة وحماية محاصيلهم من الزيادة الناتجة في الحشرات التي تأكلها.

وفي تلك المناطق ارتفعت وفيات الرضع لأسباب طبيعية بنسبة 8 في المائة، وهو ما يمثل 1334 حالة وفاة إضافية بين عامي 2006 و2017.