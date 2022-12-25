الخطوط الجوية العراقية تعلن جهوزية أسطولها الجوي للمشاركة في خليجي 25

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، يوم الأحد، إستكمالها جميع الإستعدادات المطلوبة للمشاركة في فعاليات بطولة خليجي (25) المقرر إنطلاقها مطلع شهر كانون الثاني القادم في محافظة البصرة.

وقال مدير عام الشركة كريم كاظم حسين في بيان اليوم، إنه إستناداً إلى توجيهات معالي وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي وبالتنسيق مع اللجنة العليا المشرفة على تنظيم البطولة تم تهيئة أسطول الناقل الوطني لتسيير رحلات يومية بين مطار البصرة الدولي وباقي المطارات المحلية العاملة في البلاد إضافة الى تسيير رحلات مباشر من والى مطارات الدول المشاركة في البطولة.

وتابع بالقول إن إدارة الشركة إستنفرت أيضا كامل إمكاناتها ومواردها البشرية والمادية وسخرتها للعمل على إنجاح هذا الحدث الرياضي المهم الذي يستضيفة العراق ويشارك فيه الأشقاء العرب.