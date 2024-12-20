الخارجية الأميركية: إلغاء جائزة 10 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن أحمد الشرع

شفق نيوز/ أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركي، باربرا ليف، يوم الجمعة، إلغاء جائرة 10 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن قائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، المعروف سابقاً بأبو محمد الجولاني.

وقالت ليف، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديوكونفرانس بحضور وكالة شفق نيوز، إن "التقت بقادة السلطات الجديدة في دمشق بمن فيهم أحمد الشرع، وأخبرته أن واشنطن لن تواصل رصد مكافآت للقبض عليه".

ورحبت مساعدة وزير الخارجية الأميركي، برسائل إيجابية من "هيئة تحرير الشام" وقالت إن الولايات المتحدة "ستتابع إحراز التقدم بهذه المبادئ والإجراءات".

وأضافت: "ناقشنا الحاجة إلى ضمان ألا تشكل الجماعات الإرهابية تهديداً داخل سوريا"، لافتة إلى أن "أحمد الشرع، أعلن التزامه بذلك".

وزادت ليف، بالقول: "تواصلنا مع هيئة تحرير الشام وتحدثنا َمع قائد التحرير بخصوص مصالح سوريا والمنطقة الإقليمية بشكل عام، لن يكون هذا الشخص على قائمة الإرهاب من جديد، ولا أطلب من من (أف بي اي) التدخل والقاء القبض على الجولاني، نحن قمنا باستطلاع الوضع الحالي في سوريا".

وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة تعمل الان بشكل مكثف مع السلطات التركية ومع الوحدات (قسد) وهيئة تحرير الشام للوصول إلى وقف إطلاق النار في كوباني، والقيام بأعمال الانتقالية في المنطقة وكل مناطق البلاد".

وخلصت إلى القول: إن "خلال اللقاء مع المسؤولين الكورد، أكدوا انهم مستعدون لمحاربة داعش، وما تريده الفئات السورية والأقليات هم شعب واحد عكس ما قام به نظام الأسد من تفرقه الطوائف".