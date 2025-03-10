الخارجية الأمريكية: ويتكوف سيواصل العمل على صفقة الرهائن من خلال قطر

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الاثنين، بأن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، سيواصل العمل بوساطة من قطر، من أجل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات صحفية، إن "المبعوث الأمريكي بشأن الرهائن تواصل مع حماس لمرة واحدة".

وأضاف روبيو، أن "المبعوث ستيف ويتكوف سيواصل العمل على صفقة الرهائن من خلال قطر".

وبعد 15 شهراً من الحرب التي اندلعت عقب هجوم حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تم اتفاق على وقف إطلاق النار المكون من ثلاث مراحل، ودخل حيز التنفيذ في قطاع غزة في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بناء على اتفاق أبرم بوساطة أميركية ومصرية قطرية، وانتهت المرحلة الأولى في الأول من آذار/ مارس الجاري.

وامتدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ستة أسابيع، وأتاحت عودة 33 من الرهائن الى إسرائيل بينهم ثمانية قتلى، فيما أفرجت إسرائيل عن نحو 1800 معتقل فلسطيني كانوا في سجونها.

وما تزال هناك خلافات كبيرة حول شروط استمرار الهدنة، التي أوقفت إلى حد كبير العنف الذي اندلع منذ هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

وقد دعت حماس مراراً وتكراراً للتقدم إلى المرحلة الثانية من الاتفاق – الذي توسطت فيه قطر ومصر والولايات المتحدة – والذي من شأنه أن يشمل إطلاق سراح 24 رهينة من المفترض أنهم على قيد الحياة مقابل إنهاء الحرب بشكل دائم، ولا تزال الحركة تحتجز 35 جثماناً، بما في ذلك 34 رهائن اختطفوا في 7 تشرين الأول/ أكتوبر ورفات جندي قُتل في عام 2014.