الخارجية الإسرائيلية تتحدث عن وقف إطلاق النار: سنبدأ مفاوضات المرحلة الثانية قريباً

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، يوم الثلاثاء، عن قرب بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة التبادل، فيما أشار إلى عدم القبول بنقل السيطرة المدنية على غزة من حماس للسلطة الفلسطينية.

وقال ساعر في مؤتمر صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة لم يكن تجربة ناجحة لإسرائيل"، وفق تعبيره.

وأضاف أن "إسرائيل لن تسمح بإقامة نموذج آخر لحزب الله في قطاع غزة، على حد وصفه"، مشيراً إلى أن "إيران تبذل جهوداً مهولة لإعادة حزب الله بتقديم الدعم المالي وجزئيا بالتعاون مع تركيا".

وأشار ساعر، إلى "تل أبيب لن تدعم خطة تتضمن نقل السيطرة المدنية على غزة من حماس للسلطة الفلسطينية".

وفي وقت سابق، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن "الكابينت" لم يتخذ خلال اجتماعه الأخير أي قرارات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، مما يعني أن الوفد المُرسل إلى القاهرة لا يتمتع بتفويض واسع، مؤكدة أن التوجيهات تركز في هذه المرحلة على إطلاق سراح 6 محتجزين يوم السبت المقبلة ومحاولة تمديد المرحلة الأولى من الصفقة.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر مطلعة تأكيدها أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض خلال اجتماع الكابينت مطلب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بربط إطلاق سراح المحتجزين المتبقين بانتهاء الحرب.

وذكرت المصادر أن إسرائيل قد توافق بضغط أميركي على الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، مشيرة إلى أن اجتماع الكابينت قرر اشتراط مفاوضات المرحلة الثانية بالتمسك بأهداف الحرب والقضاء على حماس.

هذا ووصل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم أمس الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، قبل محادثات سلام أولية بين الولايات المتحدة وروسيا حول الحرب في أوكرانيا.

وسافر روبيو من تل أبيب، صباحا، بعد يومين قضاهما في إسرائيل حيث التقى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.