الخارجية الروسية: الأسد قرر ترك منصبه وغادر البلاد بعد مفاوضات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أنها تواصل الاتصال مع جميع فصائل المعارضة السورية، مشددة على ضرورة احترام آراء كافة الأعراق والطوائف في البلاد.

وأكدت الخارجية الروسية، في بيان، دعمها لجهود إطلاق عملية سياسية شاملة تستند إلى القرار 2254، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع، مشيرة إلى أن هذا القرار يشكل الإطار الرئيسي لحل النزاع السوري.

وأضافت الوزارة أن القواعد العسكرية الروسية في سوريا تتواجد في حالة تأهب قصوى، موضحة أنه لا يوجد تهديد خطير على سلامتها في الوقت الراهن.

وأوضحت الخارجية الروسية أن الرئيس بشار الأسد قرر ترك منصبه ومغادرة البلاد بعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في النزاع المسلح، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت ضمن سياق الترتيبات السياسية التي يتم مناقشتها حاليا.

وأكدت روسيا أنها تواصل مناشدة جميع الأطراف في سوريا بضرورة نبذ العنف واللجوء إلى الحلول السياسية لحل كافة قضايا الحكم، بما يساهم في استقرار البلاد وعودة السلام إليها.