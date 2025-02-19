الخارجية التركية تجري مباحثات مع بغداد وأربيل للتعاون في المجال النفطي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية التركية، يوم الأربعاء، عن إجراء مباحثات بين نائبة وزير الخارجية عائشة بريس أكنجي، ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني.

وتمت تلك المباحثات بين الطرفين خلال لقائهما، اليوم، في العاصمة العراقية بغداد، بحسب منشور للخارجية التركية على منصة "إكس".

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال النفطي.

وفي منشور آخر، ذكرت الخارجية التركية أن أكنجي التقت أيضاً رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وأضافت أن الجانبين بحثا خلال لقائهما في أربيل، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وتأتي لقاءات المسؤولة التركية هذه بعد إعلان وزير النفط العراقي، الأحد، اعتزام بلاده استئناف تصدير النفط إلى تركيا، في غضون أسبوع، بعد توقفه في 25 آذار/ مارس 2023.

وكان عبد الغني صرّح مطلع شباط/ فبراير الجاري، أن الإقليم سيسلم 300 ألف برميل يومياً إلى الحكومة المركزية التي ستقوم بدورها بتصديرها إلى الخارج عبر ميناء جيهان التركي من خلال شركة تسويق النفط العراقية (سومو).