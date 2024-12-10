"الحوثيون" يعلنون استهداف سفن ومدمرات أمريكية في خليجي جيبوتي وعدن

شفق نيوز/ أعلنت حركة أنصار الله "الحوثيون"، يوم الثلاثاء، استهداف سفن ومدمرات أمريكية في خليجي جيبوتي وعدن.

وقالت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحركة في بيان، إن مقاتليها نفذوا عملية عسكرية "نوعية" استهدفت ثلاث سفن إمداد أمريكية بعد خروجها من ميناء جيبوتي، إضافة إلى مدمرتين أمريكيتين في خليج عدن كانتا ترافقان السفن، وذلك باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، مؤكدة تحقيق العملية أهدافها بنجاح.

وأوضحت، أن هذه العملية هي الثانية من نوعها خلال عشرة أيام، وتأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورداً على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن."

وفي تطور متصل، أعلن البيان عن تنفيذ سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين استهدفتا أهدافاً عسكرية في منطقتي يافا وعسقلان في فلسطين المحتلة، حيث أكدت القوات تحقيق الأهداف بنجاح.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في دعم المقاومة الفلسطينية والدفاع عن اليمن حتى "يتوقف العدوان ويُرفع الحصار عن قطاع غزة."