الحوثيون يعلنون 7 أكتوبر عطلة رسمية في اليمن

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة العليا للاحتفالات في اليمن أن يوم الاثنين، الموافق السابع من أكتوبر، سيكون عطلة رسمية في البلاد إحياءً لذكرى أحداث هذا اليوم. كما أكدت اللجنة أن احتفالات ومسيرات واسعة ستنطلق في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى، وستستمر حتى 14 أكتوبر، الذكرى الـ61 لثورة 14 أكتوبر.

وأشارت اللجنة إلى إطلاق "حملة تغريدات واسعة" على موقع "إكس" مساء اليوم، بمناسبة مرور عام على انطلاق "طوفان الأقصى".

وألقى زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عبد الملك الحوثي، كلمته الأسبوعية (أمس الأحد)، تناول فيها التطورات الإقليمية وإحياء ذكرى السابع من أكتوبر. ووصف الحوثي هذا اليوم بأنه "حدث صادم لا يُمحى من الذاكرة الإسرائيلية"، مؤكداً أن عملية "طوفان الأقصى" ألحقت ضرراً بالغاً بـ"الغطرسة الإسرائيلية"، وأوقفت مسار التطبيع.

ودعا الحوثي إلى خروج مليوني استجابة لدعوة "حماس"، مشيراً إلى أن عملية "طوفان الأقصى" كشفت حقيقة الدعم للقضية الفلسطينية. كما تحدث عن إنجازات قواتهم المسلحة، التي تمكنت من إسقاط 11 طائرة مسيرة أمريكية من نوع "إم كيو 9"، واستهداف 193 سفينة تابعة للعدو الإسرائيلي وحلفائه الأمريكيين والبريطانيين.

وأضاف أن قواتهم قصفت على مدار عام بأكثر من 1000 صاروخ ومسيرة، واستخدموا الزوارق في العمليات البحرية، فيما بلغ عدد الهجمات الجوية التي استهدفت اليمن 774 هجمة، وأسفرت عن مقتل 82 شخصاً وإصابة 340 آخرين.