الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن استهداف إسرائيل بصاروخ "فرط صوتي"

شفق نيوز/ أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، يوم الأحد، مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي على إسرائيل، بعيد إعلان السلطات الإسرائيلية اعتراض "صاروخ أطلق من اليمن".

وأشار المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان إلى "تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا بمنطقة يافا" بصاروخ باليستي "فرط صوتي، محققا هدفه بنجاح".

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا في وقت سابق أفاد بـ"اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي". وأضاف أن الصاروخ أُسقط بعد تفعيل صافرات الإنذار في مناطق عدة في وسط إسرائيل، في وقت مبكر الأحد.

وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل بسقوط شظايا من الصاروخ داخل إسرائيل، بينما لم ترد أنباء عن أضرار جسيمة. وقالت خدمة الطوارئ إن 4 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة أثناء فراراهم للاحتماء أثناء صافرات الإنذار.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة منذ أكتوبر 2023، تواصل جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على إسرائيل، "تضامنا مع الفلسطينيين".

وتستهدف الجماعة الملاحة في البحر الأحمر، مما تسبب في خسائر كبيرة لهذا القطاع العالمي، وتأثرت دول في المنطقة، على رأسها مصر، بسبب تراجع عائدات قناة السويس.

ومع التوصل لوقف إطلاق نار في لبنان، الثلاثاء، وبدء تنفيذه، فجر الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي أنها ستواصل هجماتها على إسرائيل.

وأعلن زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، الخميس، استمرار الهجمات التي تشنها قواته "بالصواريخ والمسيرات" ضد إسرائيل، مهددا بهجمات "أقوى وأكبر".