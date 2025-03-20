الحوثيون يعلنون قصف هدف عسكري في يافا

شفق نيوز/ أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين، فجر الجمعة، قصفها هدفاً عسكرياً في يافا بصاروخ فرط صوتي.

وقال بيان للمتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية نوعية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة يافا المحتلة".

وأضاف أن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، وحققت هدفها بنجاح، لافتاً إلى أن هذه العملية تعد الثانية خلال 24 ساعة.

وقال الإعلام العبري، مساء الخميس، إن صفارات الإنذار دوت في وسط إسرائيل ومستوطنات في الضفة الغربية والقدس، بعد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه إسرائيل.

وأشار الإعلام العبري إلى وقف الرحلات في مطار "بن غوريون" في تل أبيب بعد إطلاق صاروخ من اليمن، مضيفاً أنه بعد الاستهداف الصاروخي المكثف من اليمن، فتحت بلدية بئر السبع الملاجئ للمستوطنين.

ومنذ مساء السبت الماضي، يواصل الجيش الأميركي استهداف مدن ومواقع في اليمن، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا، بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبانٍ سكنية وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، فيما توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تتحمل إيران مسؤولية كل طلقة نار يطلقها الحوثيون في اليمن.

ويشن الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، هجمات بالصواريخ الباليستية والطيران المسير والزوارق البحرية ضد السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، في موازاة الحرب الاسرائيلية على غزة.