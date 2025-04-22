الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة مسيرة أمريكية جديدة

شفق نيوز/ أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية، مساء اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة أمريكية في محافظة حجة.

وذكرت الجماعة في بيان "نجحت دفاعاتنا الجوية بفضل الله في إسقاط طائرة أمريكية معادية نوعِ MQ_9 أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء سواحل محافظة حجة".

هذا ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأسبوع الماضي، عن مصدر مطلع، قوله إن عدد المسيرات الأمريكية التي أسقطها الحوثيون منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قد يصل إلى نحو 20.

وأفادت مصادر للشبكة أن الحوثيين أسقطوا طائرة "إم كيو-9 ريبر" الأمريكية في اليمن في وقت سابق، وهذه هي سادس طائرة "إم كيو-9" يسقطها الحوثيون منذ 3 آذار/ مارس الماضي خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، وتبلغ تكلفة كل طائرة حوالي 30 مليون دولار، وفقاً لتقارير صحفية.