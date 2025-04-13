الحوثيون يعلنون اسقاط رابع مسيرة أمريكية خلال اسبوعين

شفق نيوز/ أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) الأحد، أن دفاعاتها الجوية أسقطت مسيرة أمريكية من طراز MQ9 في محافظة حجة.

وهذه الطائرة الأمريكية هي الرابعة من نوع (9_MQ) التي تمكن الحوثيون من إسقاطها في غضون أسبوعين، ليصل بذلك إجمالي الطائرات التي أسقطها الحوثيون منذ دخولهم على خط الحرب في غزة، إلى 19 طائرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إنه "في إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا، ونصرة وإسنادًا للشعب الفلسطيني ومجاهديه، نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع (MQ_9) في أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة حجة".

وأضاف أنه "تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع".