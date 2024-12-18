الحوثيون يعلنون استهداف 216 سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل منذ "عمليات غزة"

شفق نيوز/ أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، يوم الأربعاء، أنها استهدفت 216 سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل، منذ بدء عملياتها المساندة لقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية منذ أكثر من 14 شهرا.

وكانت جماعة الحوثي بدأت عملية استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، باستهداف سفينة "غالاكسي ليدر" التي تعود ملكيتها لتل أبيب، وفق قناة المسيرة.

وقالت القناة: "منذ بدء معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، استهدفت القوات المسلحة اليمنية (تابعة لجماعة الحوثي) 216 سفينة مرتبطة بإسرائيل، انتصارا لغزة".

وأضافت أن "هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان (الإسرائيلي) ورفع الحصار على قطاع غزة".

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، وينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مختلف مناطق اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 152 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.