الحوثيون يعلنون استهداف "موقع عسكري" في يافا واسقاط طائرة استطلاع أمريكية

شفق نيوز/ أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيون، فجر السبت، إنها نفّذت هجوماً بطائرة مسيّرة على "هدف عسكري" في إسرائيل، وأسقطت طائرة استطلاع في الأجواء اليمنية.

وذكر المتحدث باسم الجماعة، يحيى سريع، أن الهجوم نُفّذ بواسطة طائرة مسيّرة من نوع "يافا"، "استهدفت "هدفاً عسكرياً في منطقة يافا".

وأضاف أن دفاعاتهم الجوية أسقطت طائرة استطلاع من طراز Giant Shark F360، قال إنها تعمل "لصالح العدو الأمريكي الإسرائيلي"، أثناء تحليقها في أجواء محافظة صعدة، وذلك بصاروخ أرض-جو محلّي الصنع".

وفي بيانٍ سابق نُشر الجمعة، أعلن سريع عن تنفيذ هجوم آخر استهدف، قطعاً حربية أمريكية في البحر الأحمر، بينها حاملة الطائرات "ترومان". وأوضح أن الهجوم تمّ "بعددٍ من الصواريخ المجنّحة والطائرات المسيّرة"، وأدّى إلى "إفشال هجومين جويّين كان العدو يخطط لتنفيذهما"، على حد قوله.

في غضون ذلك، تواصل الولايات المتحدة، منذ منتصف مارس/آذار الماضي، تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع ومراكز قيادة تابعة لجماعة الحوثي في معظم المناطق الخاضعة لسيطرتها شمالي البلاد، بحسب مصادر عسكرية أمريكية.