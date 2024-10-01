الحوثيون يعلنون استهداف "مناطق عسكرية" بإسرائيل بخمس مسيرات

شفق نيوز/ أعلنت القواتِ المسلحةِ اليمنية التابعة لحركة انصار الله الحوثية، يوم الثلاثاء، استهداف مناطق عسكرية في إسرائيل بخمس طائرات مسيرة نوع يافا وصماد 4، مؤكدة تحقيق "أهدافها بنجاح".

وقالت القوات في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "انتصاراً للشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ ودعماً للمقاومتينِ الباسلتينِ الفلسطينيةِ واللبنانيةِن، استهدفَ سلاحُ الجوِّ المسيرُّ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بطائرةٍ مسيرةٍ نوع (يافا) وكذلك استهدَف أهدافاً عسكريةً في منطقةِ أمِّ الرشراشِ إيلات بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد 4".

ولفت البيان إلى أن "العمليتين قد حققتِ بعونِ اللهِ تعالى أهدافَهما بنجاح"، مبيناً أن "القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تحيي كافةَ المجاهدينَ الصامدينَ في فلسطينَ ولبنانَ لدفاعِهم عن الأمةِ وهي تواجهُ العدوانَ الإسرائيليَّ الأمريكيَّ ومخططاتِه الهادفةَ إلى إخضاعِ كافةِ البلدانِ والشعوبِ".

واكدت القوات بحسب البيان، وقوفَها "العمليَّ إلى جانبِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ حتى دحرِ العدوانِ وإفشالِ مخططاتِه الإجراميةِ ومؤامراتِه التوسعية"، داعية "كافةِ الشعوبِ العربيةِ والإسلاميةِ إلى الخروجِ من حالةِ الصمتِ والمشاركةِ الفاعلةِ في هذه المعركةِ المصيريةِ ونحنُ في الذكرى الأولى لانطلاقتِها المباركةِ وهي مستمرةٌ بعونِ الله حتى تحقيقِ النصرِ الموعود".