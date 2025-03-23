الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون وحاملة طائرات أمريكية (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون"، اليوم الأحد، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا مطار بن غوريون في تل ابيب وحاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" في البحر الأحمر، مؤكدةً استمرارها في التصعيد وذلك رداً على الغارات الأمريكية ودعمًا للقضية الفلسطينية.

وجاء في بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، أن "القوة الصاروخية استهدفت مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز فلسطين 2، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار لأكثر من نصف ساعة".

وفي سياق الرد على الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت اليمن خلال الساعات الماضية، أوضح البيان أن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذا هجومًا على حاملة الطائرات الأمريكية (هاري ترومان) وعدد من القطع الحربية المرافقة لها في البحر الأحمر، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، ما أدى إلى استمرار المواجهات لعدة ساعات".

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في التصدي لما وصفته بـ"العدوان الإجرامي الغاشم"، مشددة على أن "التصعيد سيقابل بالتصعيد"، كما جددت موقفها في "إسناد الشعب الفلسطيني ومنع الملاحة الإسرائيلية في منطقة العمليات المعلنة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".